غدا.. سهرة رمضانية جديدة لثقافة أسيوط بمركز صِدفا

تشهد قرية أولاد الياس بمركز صِدفا بمحافظة أسيوط سهرة رمضانية جديدة في التاسعة مساء غد الأربعاء 24 رمضان، استمرارا لفعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان.

ويحيي الحفل فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، كما يتضمن أمسية شعرية بعنوان "روحانيات رمضانية بإطلاله وطنية"، بحضور نخبة من الشعراء منهم روماني يسري رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة أبو تيج، محمد دسوقي، محمد شافع، شادية حفظي، د. هند محسن، رأفت عزمي رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط.

ويتخلل الفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، فقرة ابتهالات وتواشيح دينية، بجانب أنشطة متنوعة للأطفال منها ورش لتعليم الرسم، وفقرة رسم على الوجه وعروض فنية للموهوبين.

والحفل يقدمه الشاعر أحمد الشافعي، ويختتم بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب الأنشطة المتعددة بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.