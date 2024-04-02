وزيرة الخارجية الإندونيسية تدعو لدعم نضال الشعب الفلسطيني

أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم /الثلاثاء/ أهمية دعم نضال الشعب الفلسطيني، معربة عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة وعدم احترام قرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى بلادها ؛ لمناقشة القضايا الراهنة في فلسطين وفي مقدمتها الصراع في قطاع غزة..وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وقالت مارسودي: "إنه يتعين على إندونيسيا والدول العربية تركيز جهودها على ضمان التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة"..مضيفة: "إننا نرحب بالقرار ولكننا نتحمل جميعا مسؤولية كبيرة لضمان تنفيذه واحترامه من قبل إسرائيل".

وأعربت عن دعم إندونيسيا الكامل لفلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكذلك دعمها للجهود الدولية لإنقاذ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي لعبت دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.. مثنية على الدول التي قررت استئناف تمويلها للهيئة التابعة للأمم المتحدة.

ومن ناحية أخرى.. أشاد السفراء العرب في الاجتماع بمبادرات إندونيسيا في معالجة القضايا الفلسطينية على المستوى العالمي، حيث قال سفير فلسطين لدى إندونيسيا زهير الشون: "إن كل الشعب الإندونيسي شارك في دعم فلسطين، وأنا أحترم مبادرتكم في مختلف المنظمات الدولية لدعم فلسطين".

حضر اللقاء سبعة سفراء عرب من فلسطين ومصر والأردن والسعودية والجزائر وسوريا وسلطنة عمان بالإضافة إلى مسؤولين من سفارات البحرين وموريتانيا واليمن ولبنان والإمارات العربية المتحدة والعراق وليبيا وقطر والكويت وتونس والسودان والصومال والمغرب.