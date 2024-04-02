إنجازات عهد الرئيس السيسي.. 10 سنوات من العطاء

شهدت مصر العديد من الإنجازات الملحوظة خلال العشر سنوات السابقة بعد انهيار تام فى العديد من المجالات، وجاء ذلك ضمن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الجهات المتخصصة واتخاذ القرارات اللازمة فى استرداد حق الشعب والأجيال القادمة والحفاظ على أملاك وأراضي الدولة وإزالة كافة التعديات خلال السنوات الماضية وتطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين للنهوض بالبلاد إلى أعلى درجات العلم والتقدم لتصبح مصر أكثر كفاءة لمواجهة الصعوبات والتحديات من خلال أنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات العامة والوزارات والهيئات المتخصصة والجهات التابعة لها لدعم العديد من المشروعات حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة وتنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل.

وشملت تلك الجهود رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث وحل الاختناقات المرورية وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.

كما تم رفع كفاءة و 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر، 80 كوبرى مشاة، 35 كوبرى سيارات، وأنفاق لعبور سيارات، 15 نفق عبور مشاة ووفرت تلك المشروعات حوالى 500 ألف فرصة عمل واستفاد من تلك المشروعات حوالى 25 مليون مواطن بصورة مباشرة وذلك ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات على برنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وشملت تلك الأعمال شراء 600 معدة نظافة جديدة وصيانة 4000 معدة قديمة ورفع 200 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل 75 مدينة وحى و500 قرية استفاد منها حوالى 45 مليون مواطن، كما تم إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 ملايين جنيه وإنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات ورفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات .

وفيما يخص مجال تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة:

تم توفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالى 30 كيلومترا و60 ألف عمود بمشتملاتها و500 محول كهربائى قدرات مختلفة استفاد منها حوالى 17 مليون مواطن بالمحافظات.

كما تم تنفيذ 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور وتوريد سيارات إطفاء وأمن ومرور توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليارات جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل .

وصرف مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتي النقل العام وفرت 60 ألف فرصة عمل، كما تم تنفيذ 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى إدارية وفرت 100 ألف فرصة عمل .

فى مجال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات :

تم إنشاء مجازر جديدة بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال انتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتحديد 147 مجزرا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه .

فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج :

تم التطوير لتكون المحافظتين أكثر جذباً للاستثمار والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات وتنفيذ 3707 مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 آلاف فرصة عمل.

فيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية :

تم تنفيذ 2591 مشروع بتكلفة 10.5 مليار جنيه وفرت 185 ألف فرصة عمل ومن بين تلك المشروعات 100 وحدة صحية و200 مشروع مياه شرب و1000 مشروع رصف طرق وكبارى و125 مشروعا تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة )، 500 مشروع كهرباء و141 مشروع صرف صحى، 75 مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن.

فيما يخص برنامج حياة كريمة :

أطلق رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً و يستفيد من المبادرة في المرحلة الأولى حوالي 1,9 مليون مواطن، تم اختيار 143 تجمعا ريفيا بالمحافظات لتنفيذ المبادرة تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 628 مشروعا وفرت أكثر من 300 ألف فرصة عمل، كما تم توفير 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي .

والتى حققت عدداً من النجاحات من بينها رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم للمواطنين وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ ورصف 188 كيلو متر طرق وتم تغطية 47 تجمع ريفي بالصرف المغطى وتم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالى 88 تجمعا ريفيت وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمعا ريفيا .

فيما يخص تطوير الريف المصرى :

جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث تم البدء بتنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة وتم اختيار 52 مركزا فى 20 محافظة وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى 1413 قرية بإجمالى 10611 تابعا والعمل على توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة بالمحافظات وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

حيث تم إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل للشباب لتمويل فرص عمل للشباب حيث تم البدء في مارس 2015، ومنذ 2014 إلى يونيو 2021 فى مجال توفير قروض ميسرة من برنامج (مشروعك) تم دعم 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه وفرت أكثر من مليون و36 ألف فرصة عمل.