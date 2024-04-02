الخارجية اللبنانية تدين قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بشدة "الاعتداء الإسرائيلي" على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدة أن "استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقًا موصوفًا للقانون الدولي، وانتهاكًا خطيرًا لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية".

وأوضحت الخارجية - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية - أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية، يهدّد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتقدمت بخالص العزاء لحكومة إيران وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

