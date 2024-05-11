وزير الخارجية الصيني: زيارة الرئيس شي إلى فرنسا وصربيا والمجر رسخت التعاون الثنائي

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي" أن زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى فرنسا وصربيا والمجر رسخت العلاقات الصينية مع الدول الثلاث، وأنعشت التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأشار وانج، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إلى أن زيارة شي لأوروبا جاءت للمضي قدما في الصداقة وتوطيد الاعتماد المتبادل وتعزيز الثقة ورسم مسار المستقبل.

وأوضح وانج أن الرئيس الصيني اقترح، خلال زيارته إلى فرنسا، التمسك بالاستقلال وتجنب حرب باردة جديدة والمواجهة بين الكتل بشكل مشترك، والتمسك بالفهم المتبادل وتعزيز التعايش المتناغم بشكل مشترك في عالم متعدد الألوان، والالتزام بالمنفعة المتبادلة ومعارضة "فك الارتباط".

وأشار إلى أن رئيسي الصين وفرنسا توصلا إلى عدد من التوافقات بشأن مواصلة تنمية العلاقات الثنائية، واتفقا على ترسيخ الاستقرار الاستراتيجي للعلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الواسعة للتعاون متبادل المنفعة، وتسريع التبادلات الشعبية، وبناء توافق أكبر بشأن التعاون العالمي.