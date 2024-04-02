أوكرانيا: تسجيل 71 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وقوع 71 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها "إنه في المجمل، شن الجيش الروسي 8 ضربات صاروخية و93 غارة جوية و126 هجوما باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع قواتنا وبلداتنا".

وأضاف البيان أنه "لسوء الحظ، تم الإبلاغ عن مقتل وإصابة العديد من الأوكرانيين نتيجة الضربات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية".

وتابع أن "وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية ضربت محطة تحكم أرضية للطائرات بدون طيار ونظام دفاع جوي ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة ومنطقة تركيز لقوات الجيش الروسي في آخر 24 ساعة".

وعلى صعيد متصل، أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك صباح اليوم أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 9 طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد" من أصل 10 حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وقال أوليشوك - في تصريح نقلته (يوكرين فورم) - "إن وحدات من مجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية دمرت 9 من أصل 10 طائرات بدون طيار هجومية للعدو من طراز شاهد-136/131 ليلة أمس".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بصاروخ جوي موجه من طراز Kh-59 تم إطلاقه من الجزء الذي تم الاستيلاء عليه مؤقتًا في إقليم زابوروجيا، حيث تم إطلاق 10 طائرات بدون طيار من منطقة كيب تشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا.