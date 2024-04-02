تعرف على القداسات الإلهية في الكنيسة الأرثوذكسية

تصلي الكنيسة الأرثوذكسية على مدار العام العديد من القداسات الإلهية، والتي تحمل مسميات مختلفة فهناك على سبيل الذكر أربعة قداسات وهي:

1- قداس يعقوب أخ المسيح.

2- قداس باسيليوس الكبير.

3- قداس يوحنا الذهبي الفم.

4- قداس البروجيزميني (القدسات السابق تقديسها).

1- قداس يعقوب أخ المسيح:

من القرن الأول، وهو قداس طويل (4 ساعات تقريباً) لذلك يقام مرة واحدة في السنة في عيد القديس يعقوب ويصلي في الأديار غالباً.

2- قداس باسيليوس الكبير:

من القرن الرابع، وقد قام القديس باسيليوس باقتباسها بايجاز من قداس يعقوب وهي تقام 10 مرات في السنة: الآحاد الخمسة الأولى من الصوم الكبير، الخميس العظيم، السبت العظيم، بارامون الميلاد (اليوم الذي قبل الميلاد)، بارامون الظهور، وعيد القديس في 1ك2.

3- قداس يوحنا الذهبي الفم:

من القرن الرابع أيضاً، وهي نفس خدمة باسيليوس مع فروقات بسيطة (الأفاشين أقصر مثلاً، وهي الصلوات التي يقولها الكاهن من الهيكل) وتقال في بقية أيام السنة وهي الأكثر استعمالاً.

4- قداس البروجيزميني:

من القرن السادس، وهو للقديس غريغوريوس الذيالوغوس وهي تقام في أيام الأربعاء والجمعة من الصوم الكبير أو أعياد القديسين في الصوم الكبير إذا وقعت غير أيام السبت والأحد. وهي تختلف عن القداديس الثلاثة السابقة أنه لا يجري فيها تحول للقرابين إلى جسد ودم المسيح وإنما يتم مناولة المؤمنين من الجسد والدم اللذين تم تحولهما في قداس الأحد، لذلك تسمى القدسات السابق تقديسها.