26 فدانا ويسع 1000 عضو.. أبرز المعلومات عن مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية

أعلن مجلس النواب، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق أعمال أولى، من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية غدًا الثلاثاء.

وخصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلساته بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية لإجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة .

وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز المعلومات عن مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية:

يقع مقر البرلمان الجديد بالقرب من الحب الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 26 فدان.

ويضم المقر مبنى مكون من 8 طوابق يحتوي على القاعة الرئيسية مصممة لاستيعاب ألف عضو، وتضم مكاتب تتسع لحوالي 3200 موظف، ويضم المقر عدد من المباني الخدمية.

وأقيم المبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويضم ملحق بالقاعة الرئيسية، ومجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبي، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدني، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

ويضم المجلس الجديد 720 مكتبًا، ويضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، واستراحة للنواب، و10 قاعات تشتمل على مركز إعلامي ومركز المعلومات ومتحف، ويضم 26 عامودًا فرعونيًا، 233 عامودًا للديكور

ويعد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة من أكبر البرلمانات بمنطقة الشرق الأوسط.

يعد مقر مجلس النواب الجديد، أيقونة عمرانية تم تشييدها وسط مخططات بنائية في العاصمة الإدارية، ويصنف هذا الكيان بكونه أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.