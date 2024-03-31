الفنانة نادية رشاد: "أنا مش أم أو زوجة سوبر.. لكن حاولت إرضاء كل الأطراف"

قالت الفنانة نادية رشاد، إن إرضاء كل الأطراف في الحية الشخصية أمر غير ممكن، معقبة: "ما أقدرش أقول أن أم سوبر أو زوجة سوبر، ولكني حاولت إرضاء كل الأطراف، ممكن أكون نجحت مع البعض، ولم أوفق مع البعض الآخر".



وتابعت"رشاد"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاحد، أن لديها ابن طبيب، ونجلة سيناريست خريجة معهد السينما وكانت الاولى على المعهد، مشيرة إلى أن نجلتها لديها عمل ناجح جدًا يسمى "بين السطور".



وتابعت أن نجلها دخل كلية الطب، وكان من أوائل الطلاب في كلية الطب، ويعمل الآن في مهنته، ورفض بصورة نهائية العمل في مجال الفن أو التمثيل.

