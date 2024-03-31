حبيب غلوم: مصر البوابة الحقيقية للشهرة لأي فنان عربي

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن شهرة أي فنان في الوطن العربي تبدأ من خلال المشاركة في أعمال في مصر، موضحا أن مصر هي البوابة الحقيقة لأي فنان، وهناك فنانين كبار في الخليج بدأوا من مصر وكانت القاهرة البوابة لهم.

وأشار "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن معظم الفنانين الإماراتيين والسعوديين بدأوا من مصر وشاركوا في مصر، منوهًا بأن معظم الفنانين مثل صباح لو كانوا في بلدانهم لن يظهروا بهذا الشكل والمستوى الذين ظهروا به من مصر.

وتابع: "احنا اتربينا على يد أساتذة ومعلمين في الابتدائي والإعدادي مصريين".