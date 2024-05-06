استقرار سعر صرف الدولار يدفع الذهب إلي التذبذب في السوق المصرية

يشهد سعر الذهب في مصر تحركات ضعيفة اليوم في ظل العطلة في الأسواق يومي الأحد والاثنين الأمر الذي يجعل التغيرات السعرية محدودة للغاية، أيضاً استقرار سعر الصرف يساهم في حركة الأسعار الضعيفة حالياً.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3090 جنيه للجرام ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نف رب السعر، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3085 جنيه للجرام.

وتشهد أسعار الذهب المحلي تركات ضعيفة في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك إلى جانب تأثر الأسواق بالعطلة، بينما نجد أن سعر أونصة الذهب العالمي تتحرك في نطاق الأمر الذي قلل من التأثير على سعر الذهب المحلي.

من جهة أخرى نجد أن الطلب على الذهب المحلي خلال هذه الفترة يشهد تراجع على الرغم من الأعياد وذلك وفقاً لتصريحات سكرتير شعبة الذهب، ويرجع السبب في هذا إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد أن شهدت الأسواق استقرار بشكل كبير عقب صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف والتدفقات النقدية التي حققت هدوء في توقعات الأسواق.

هذا وقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B. لتشير الوكالة أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية لمصر.

وقد أشارت وكالة فيتش أنها تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال شهر يونيو 2025، بينما أشار بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 30.3% على أساس سنوي خلال شهر ابريل الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية الأسبوع بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي في ظل استمرار التأثير السلبي لتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف على أداء الدولار، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي قد تساهم في معرفة الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة.

تبقى التحركات الضعيفة هي المسيطرة على أداء الذهب المحلي في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بسبب عطلة الأسواق يومي الأحد والاثنين الأمر الذي انعكس على أداء سعر الذهب المحلي الذي يشهد تحركات ضعيفة.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية الأسبوع لتستهدف المستوى 2330 دولار للأونصة، وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2300 دولار للأونصة الأمر الذي زاد من زخم الصعود مع بداية هذا الأسبوع.

في حال استمرار تعافي مستويات الذهب واستطاع السعر اختراق المستوى 2330 دولار يستهدف منطقة 2350 – 2360 دولار للأونصة، وذلك بدعم من تراجع مستويات الدولار ومؤشرات الزخم التي تصدر إمكانية استمرار الصعود.



أما عن السعر المحلي:

سيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي وانحصرت التداولات تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ومع بداية هذا الأسبوع شهد الذهب المحلي تحركات ضعيفة بالقرب من المستوى 3100 جنيه للجرام بسبب العطلة في الأسواق واستقرار سعر الصرف. مع توقعات باستمرار هذه التحركات عدة نشهد تغيرات في سعر صرف الدولار.