المستقلين الجدد: الموقف المصرى ثابت ويهدف إلى استقرار المنطقة مع الحفاظ على الحق الفلسطيني

الإثنين 06/مايو/2024 - 03:43 م

أكد حزب المستقلين الجدد، أن الموقف المصري تجاه الأحداث المتسارعة في المنطقه ثابت وهو السعي قدما للوصول الي وقف إطلاق النار والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته طبقا لقرارات الأمم المتحدة والرفض التام للتهجير وتصفية القضية مع الإدانة لتصرفات الاحتلال الاسرائيلي.

وأشاد بالموقف المصري الثابت وجهود الدولة المصرية لوقف الحرب علي غزة من اللحظة الأولي مع الالتزام المصري بوصول المساعدات للشعب الفلسطيني من معبر رفح الذي فتح منذ اللحظه الاولي من اجتياح غزه.

وأشاد الحزب بموقف مصر الرافض لاجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينيه لانه سيحمل عواقب كارثية مع التشديد علي أن مصر ترفض أي تفاهمات حول هذا الاجتياح الذي تعتبره مصر تهديدا لأمن المنطقة بأكملها.

ويؤكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري المتزن الذي يقدر الإخطار والعواقب المحتملة من جراء مايحدث الآن سواء عسكريا او دبلومسيا مامن شأنه تعطيل الوصول الي اتفاق ملزم لكل الاطراف.