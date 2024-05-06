الداودي يتابع سير العمل بمزرعة النخيل والصوبات الزراعية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمزرعة النخيل والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف ومصنع الأعلاف، رافقه خلال الجولة محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وثابت إبراهيم ثابت مدير مزرعة الغابة والثروة السمكية.

حيث استهل محافظ قنا، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول والبرحي، والتي تسعى المحافظة نحو التوسع فى زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة .

وشدد محافظ قنا خلال الجولة علي أهمية المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتي تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة، و15 فدان بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500، تنتج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية.

كما تابع سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام ، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلى معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها، خاصة مع قرب عيد الاضحى المبارك.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد الصوبات الزراعية المنزرعة بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود) و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بمصنع العلف بمنطقة الشئون بمدينة قنا، والمقام على مساحة ٥ أفدنة وتم رفع كفاءته وتزويده بمعدات جديدة لتوفير الكميات اللازمة من العلف لمزارع المحافظة، مؤكدا أن العلف الذي يتم إنتاجه يتميز بجودة عالية ومطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة الزراعة بهدف إعطاء قيمة غذائية عالية بما يسهم في تحقيق معدل نمو وتسمين جيد للحيوانات.

وشدد محافظ قنا علي مسئولي تشغيل المصنع بضرورة الحفاظ على معدات التشغيل وعمل الصيانة الدورية لها، لتوفير أعلاف ذات جودة متميزة لمشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التابعة للمحافظة.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

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