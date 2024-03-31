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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يسدي وصية زمن الصوم المبارك

ارشيف
ارشيف
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قال قداسة البابا فرنسيس في وصية زمن الصوم المبارك ان التضحية ليست في المعدة بل في القلب.

واضاف قائلا يمتنع الناس عن تناول اللحوم، لكنهم لا يتحدثون مع إخوتهم و أقاربهم، ولا يزورون والديهم أو يعتنون بأطفالهم. 

وأكمل : إنهم لا يشاركون طعامهم مع من هم في أمس الحاجة إليه، ويأخذون أطفالهم بعيدًا عن والدهم أمهم و أجدادهم، وينتقدون حياة الآخرين، ويسيئون معاملة شركائهم، وما إلى ذلك.
واستطرد: "اللحوم لا تجعلك شخصًا سيئًا، تمامًا كما أن شريحة السمك لن تجعلك قديسًا، ومن الأفضل أن نسعى إلى إقامة علاقة جيدة مع الله من خلال عمل الخير للآخرين. دعونا نكون أقل غطرسة وأكثر تواضعا من القلب ".

 

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