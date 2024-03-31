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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي ضحايا الحلقة 21 في برنامج "رامز جاب من الآخر"

عبدالناصر زيدان وابو
عبدالناصر زيدان وابو المعاطي زكي
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يحل كل من عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي،  ضيوفًا على برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، و يذاع بعد أذان المغرب مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. 

تقوم فكرة برنامج رامز جلال، هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

 

ومن المقرر  ظهور عدد من الفنانين خلال الحلقات المقبلة، منهم: مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، اللاعب مصطفى شوبير، حارس المرمى محمد أبو جبل.

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