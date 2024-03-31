حي غرب الإسكندرية ينظم إفطار احتفالاً بيوم اليتيم

نظم حي غرب الإسكندرية، احتفالية بيوم اليتيم، مع مجموعة من الأطفال الصغار وتقديم فقرات مختلفة متنوعة، وهدايا أدخلت السرور على الأطفال، بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتضمن الاحتفال إفطار جماعي للأطفال وفقرات فنيه والعاب ترفيهية ورسم وتلوين ومسرح عرائس ومسابقات وهدايا ووجبات سحور وملابس العيد للأطفال وجاء ذلك بوجود وحدة حماية الطفولة بالحي وأعضاء الوحدة ومسئول خط نجدة الطفل.

وجاء ذلك بناء على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفوله وبالتنسيق مع أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، احمد حسن منسق الوحدة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، وسوسن رئيس جمعية إشراقة جمعيه شريكه بوحده حماية الطفولة بالحي تم الاحتفال بيوم اليتيم بمدرسة فيوتشر.