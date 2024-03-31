الدورى الإسبانى.. دي سيلفا يقود ريال بيتيس لمواجهة جيرونا

أعلن مانويل بليغريني المدير الفنى لفريق ريال بيتيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".

وجاء تشكيل فريق ريال بيتيس كالتالى:

حراسة المرمى: روي سيلفا.

خط الدفاع: أيتور رويبال، جيرمان بيزيلا، شادي رياض، أبنر فينيسيوس.

خط الوسط: غويدو رودريجيز، إيسكو، بابلو فورنالس، نبيل فقير، أيوزي بيريز.

خط الهجوم: ويليان خوسي دي سيلفا.

ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق ريال بيتيس فى المركز السابع برصيد 42 نقطة.

