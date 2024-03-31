تحرير 24 محضر وإنذار متنوع وإعدام 34 كيلو لحوم ودواجن بالإسكندرية

شن رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب حملة إلى السوق التجاري بمنطقة سموحة بنطاق الحي، وتم التفتيش على كافيهات ومحال وصيداليات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين المتسببين في إشغالات استجابة لشكاوي المواطنين.

وافتتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع 1 مطعم إدارة بدون ترخيص، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل 64 ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على 160 حالة إشغال متنوع، فضلا عن قيام صحة شرق بتحرير 2 محضر عدم حمل شهادة صحية، وقيام الطب البيطري بإعدام 34 كيلو لحوم ودواجن متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير 2 إنذار، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير 6 محاضر، وقيام القوى العاملة بتحرير 3 إنذارات، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير 4 محاضر نظافة عامة، وقيام إدارة شئون البيئة بتحرير 3 إنذارات، وقيام الرصد البيئي بتحرير 4 محاضر.

وأكد رئيس حي شرق، أن الحي قام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمنطقة سموحة لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.