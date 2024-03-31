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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "غنينا قصيدة" بمهرجان هوت دوكس بكندا

غنينا قصيدة
غنينا قصيدة
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يشهد الفيلم الفلسطيني القصير غنينا قصيدة للمخرجة آني سكاب عرضه العالمي الأول بمهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية بكندا والمقام من الخميس 25 أبريل وحتى الأحد 5 مايو، وهو أحد أهم المهرجانات المختصة بالأفلام الوثائقية عالميًا.

غنينا قصيدة من إخراج آني سكاب ويشاركها في التأليف والإنتاج بول لي ، ويشارك فيه سيلينا وحنا وآني سكاب وإنتاج كندي فلسطيني أردني مشترك. والفيلم مَبنِي على طفولة أجيال تتذكر الوطن، كما أنه رحلة المخرجة للتأمل في ألم الفقدان والهجرة القسرية والصدمة العابرة للأجيال الفلسطينية. 

تلقى الفيلم العديد من منح التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج من مهرجان تورونتو السينمائي الفلسطيني، مؤسسة عبد المحسن القطّان، المجلس الوطني للسينما في كندا، المجلس الكندي للفنون، مجلس تورونتو للفنون، وترينتي سكوير فيديو.

آني سكاب مخرجة أفلام ومصورة صحافية مستقلة، تركز أفلامها على قضايا المرأة والهوية والعدالة الاجتماعية. أول فيلم وثائقي قصير لها بعنوان فستان هولي تم عرضه لأول مرة عالميًا بمهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية وذهب إلى نحو 48 مهراجانًا وحاز على 15 جائزة دولية.

نُشرت أعمالها الفوتوغرافية في وسائل الإعلام، بما في ذلك هيئة الإذاعة الكندية، ونيويورك تايمز، وذا جلوب آند ميل، ومجلة فالروس، وواشنطن بوست، وبلومبرج نيوز، وإن بي سي نيوز، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. آني هي عضو في مجموعة بوريال للتصوير الفوتوغرافي والنساء وتمثلها شركة صور الشرق الأوسط.

الفيلم الفلسطيني القصير غنينا قصيدة مهرجان هوت دوكس الدولي آني سكاب