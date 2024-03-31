وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة السرو

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط اليوم الأحد، عدة مدارس بإدارة السرو التعليمية للاطمئنان علي انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

شملت الجولة مدارس النيل بدقهلة ودقهلة الابتدائية المشتركة ودقهلة الإعدادية بنات ودقهلة الإعدادية بنين.

وتفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد "وكيل الوزارة" على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه "وكيل الوزارة" بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

تفقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، عدة مدارس بادارة الزرقا التعليمية للاطمئنان علي انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

شملت الجولة مدارس الزرقا الإعدادية بنات والزرقا الثانوية التجارية وعزبة فرح سالم الابتدائية والمستقبل الرسمية للغات وجهاد الكيال الابتدائية وعباس الكيال الإعدادية وعزت الشامي الابتدائية.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.