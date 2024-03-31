بالفيديو.. بطل مصر في المصارعة: لعبت أولمبياد وأنا تحت 20 سنة وحصلت على 17 ميدالية ذهبية

كشف عبداللطيف منيع بطل مصر والعالم في المصارعة، تفاصيل مشواره في رياضة المصارعة، وتمثيله لمصر عالميًا وحصوله على الميداليات الذهبية وأول أفريقيا لعدة مرات.

وقال "عبداللطيف" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، إنه انتقل من اللعب في مدينة دكرنس إلى نادي المنصورة ثم اتحاد الشرطة، قبل أن ينتقل في عام 2014 إلى طلائع الجيش والذي مازال يلعب باسمه حتى الآن.

وأوضح: "حبيت لعب المصارعة من عمي، وعندنا في دكرنس؛ المصارعة هي اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم"، متابعًا: "لعبت أولمبياد وأنا تحت 20 سنة، وحصلت على 17 ميدالية ذهبية أول أفريقيا منهم 3 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية؛ 2015 في الكونغو، و2019 في المغرب، و2024 في غانا".

وأكمل: "بقالي 20 سنة بلعب مصارعة، ووالدي أكثر الداعمين والمشجعين لي طوال فترة حياتي ومش بيسيب مباراة ليا في مصر إلا ويكون معايا وجنبي".