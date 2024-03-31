الانتخابات الآن.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما لاذعا على حكومة الاحتلال

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد حكومة الاحتلال بسبب تفاقم أزمة الرهائن في غزة وتصاعدت الغضب ضدها.

وقال يائير لابيد "واحد تلو الآخر، وزراء الحكومة يخرجون على الهواء هذا الصباح ويهاجمون عائلات الرهائن”.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس "لقد تم اختطاف شابات وكبار السن والأطفال أثناء مراقبتك، ولمدة نصف عام، فشلت في إعادتهم إلى المنزل، ثم تلوم عائلاتهم؟ حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها، الانتخابات الآن".

و خرج عدد المسؤلين الإسرائيليين هذا الصباح لمهاجمة المتظاهرين بعد أن اتخذت المظاهرات الأسبوعية التي نظمتها عائلات الرهائن ومؤيديهم في تل أبيب منعطفًا دراماتيكيًا الليلة الماضية عندما دعا المتحدثون الحاضرين إلى "النزول إلى الشوارع" والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة في قلب المدينة.

وسيقيم المتظاهرون مدينة خيام خارج الكنيست في وقت لاحق اليوم، ومن المقرر أن يلقي لابيد كلمة في مسيرة الليلة هناك.