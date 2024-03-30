تعرف على تشكيل برشلونة لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم السبت، نظيره لاس بالماس على ملعب مونتجويك، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم البلوجرانا أمام لاس بالماس، ويعاونه البرازيلي رافينيا والشاب لامين يامال.

يسعى الفريق الكتالوني إلى الفوز في هذا اللقاء، من أجل مواصلة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني.

يحتل فريق برشلونة، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ72 نقطة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز الثاني عشر وفي رصيده 37 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة لاس بالماس

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - سيرجي روبيرتو - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.