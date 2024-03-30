خبير اقتصادي: اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يسهم بشكل كبير في خطوات الإصلاح

أكد عياد رزق الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعكس الثقة للجميع فيما يقدمه الحوار الوطني، ويعزز من مشاركة الجميع بالافكار والمقترحات من جميع فئات وأطياف المجتمع.

وأوضح خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن اهتمام الحكومة بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار ويسهم بشكل كبير في خطوات الإصلاح الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويعزز من مسار التنمية والبناء الذي تمضي فيه مصر، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن في شتى المجالات.

وأشار إلى أن هذا التواصل البناء والفعال ساهم في تعزيز جهود الدولة بدعم المواطن المصري في مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، فضلا عما يتحقق من إنجازات تشريعية أخرى وتعديلات ومقترحات وأفكار تبني مستقبلا أفضل.

