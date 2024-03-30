قصور الثقافة تختتم "ليالي رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في التاسعة مساء اليوم السبت، ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان.

وتشهد الليلة الختامية عرضا للسيرة الهلالية للراوي عز الدين نصر الدين، ضمن برنامج راوي من بلدنا، يعقبه أمسية شعرية ببرنامج "واحة الشعراء" يشارك بها الشعراء: أحمد عايد، ريم أحمد، شريفة السيد، عادل الغماز، د. عايدي جمعة، عبد المنعم الحريري عفت بركات، محمد عبد المحسن مطر، ويدير الأمسية الشاعر حامد أنور، بمصاحبة الفنان أحمد صالح.

ويحتفي برنامج "عطر الأحباب" بمسيرة الشاعر الراحل فتحي عبد الله، ويتحدث عنه الشاعر محمد حربي، كما يناقش برنامج إضاءات حول إصدارات الهيئة كتاب "خمسون عاما من الثقافة الجماهيرية" تأليف محمود سعيد محمود، يناقشه د. لؤي محمود سعيد

ويستقبل مسرح العروض الفنية عرضا فنيا لفرقة تخت المصرية للموسيقى العربية.

وتقام عدة ورش فنية تتفذها إدارات التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة والمواهب والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل ومنها: رسم حر، طباعة على القماش، اكتشاف مواهب، كما يقام معرض فني لعدد من الورش التي تم تتفيدها طوال فترة الفعاليات.

البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات.

وقدمت هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب هذا العام انطلق في 11 رمضان، وشهد تفاعلا كبيرا وإقبالا جماهيريا غفيرا من الجمهور على الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تقدمها الهيئة، حيث تنوعت بين ليالي السيرة الهلالية والعروض الفنية وأنشطة الأطفال وذوي القدرات الخاصة ومعرض الكتاب والأمسيات الشعرية لنخبة من الشعراء من جميع المحافظات المصرية، إضافة إلى الاحتفاء بمسيرة الكثير من المبدعين، ومناقشات إصدارات الهيئة.

كانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت الليالي الرمضانية بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما أطلقت الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى الفروع الثقافية بكل المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.