نقل الرئيس البرازيلي السابق إلى المستشفى بسبب عدوى جلدية

أعلن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الأحد، أنه دخل مستشفى في مدينة ماناوس الشمالية للعلاج من عدوى جلدية.

وكتب الزعيم اليميني المتطرف، البالغ 69 عاماً، على منصة «إكس»، «أنا في مستشفى سانتا جوليا في ماناوس، لديَّ الحُمْرة، ليس هناك موعد محدد للخروج من المستشفى».

والحُمرة عدوى بكتيرية تتميز بالتهاب الجلد، وغالباً ما تظهر بقعة حمراء مؤلمة على الساقين، وأحياناً على الوجه، مصحوبة بحمى.

وقال مستشفى سانتا جوليا، في بيان، أمس الأحد، إن بولسونارو «دخل، صباح أمس السبت، بسبب إصابته بالجفاف وبالتهاب جلدي».

ووصل الرئيس السابق (2019 - 2022) إلى ماناوس؛ عاصمة منطقة الأمازون البرازيلية، الجمعة؛ لدعم النائب ألبرتو نيتو، المرشح لمنصب عمدة ماناوس بولاية أمازوناس.

ومع اقتراب الانتخابات البلدية، في أكتوبر، يتنقل الرئيس السابق في أرجاء البلاد دعماً لمرشحي حزبه.