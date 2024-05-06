الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

يختتم فريق الأهلي تحضيراته، اليوم الاثنين، استعدادا لمباراته أمام الاتحاد السكندري، والمؤجلة من منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه قبل إعلان القائمة التي ستخوض المباراة ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة غدا الثلاثاء.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني على مشاهدة مقاطع فيديو لفريق الاتحاد السكندري، للوقوف على طريقة لعب زعيم الثغر تحت قيادة طارق العشري، وأسلوبهم في نقل الكرة واختراق صفوف الخصم وطريقتهم في وضعية الدفاع، من أجل تحقيق الفوز على الاتحاد وتفادي فقدان أي نقاط في المسابقة قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لخوض نهائي إفريقيا ضد الترجي التونسي.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً بثلاثية دون رد على الجونة في اللقاء الذى جمعهما مساء السبت بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.

ويستعيد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامي ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب رامي ربيعة عن مباراة الأهلي والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الأهلي في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.