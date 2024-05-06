بالفيديو.. مدير عام حدائق الحيوان: إقبال جماهيري كبير مع بداية يوم شم النسيم

أكد محمد جلال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن حدائق وزارة الزراعة تتمثل في حديقة الأسماك بالزمالك وحديقة الحيوان بالإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ .

وقال "جلال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "أن حدائق الحيوان جاهزة لاستقبال المواطنين مع بداية يوم شم النسيم ".

وتابع، أن بوابات الدخول في حدائق الحيوان بالمحافظات تشهد إقبال جماهيري كبير مع بداية شم النسيم، موضحًا أن هناك استعدادات داخل الحدائق حيث تم توفير أماكن لوضع القمامة وعمال نظافة متواجدين داخل الحدائق باستمرار للحفاظ على نظافة الحدائق في يوم شم النسيم .

وأردف، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن هناك استعدادات مكثفة داخل الوزارة من أجل تلافي أي مشاكل خلال يوم شم النسيم.