الذهب يصعد 0.4% عالميا ويسجل 2343 دولارا للأوقية في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2342.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار يوم الجمعة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2343.60 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "أظن أن الذهب يمكنه الارتفاع قليلا عن المستويات الحالية قبل إعادة اختبار نطاق 2280 إلى 2300 دولارا والتي قد تشهد مواصلة الخسائر إذا ظلت البيانات الأمريكية أفضل من المتوقع".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم الجمعة.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الذي نشر الأسبوع الماضي أن مسار المركزي للوصول لمستوى التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.

خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، أظهرت توقعات المتعاملين تزايد الشكوك في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62% خفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 30.83 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4% إلى 1040.25 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 1.4% ليبلغ 976.72 دولار للأوقية.

