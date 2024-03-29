ads
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مشاجرة بين الفنان إحسان الترك ومقاول تنتهي بمحاولة انتحار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في حادثة مأساوية، شهدت دائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة مشاجرة بين الفنان إحسان الترك ومقاول، انتهت بمحاولة الأخير إنهاء حياته عبر القفز من الطابق الثاني للعقار.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بلاغًا من الفنان إحسان الترك، يفيد بتورط مالك الشقة التي يستأجرها مع زوجته في مشكلة تتعلق بالإيجار دون سابق إنذار.

عند وصول الشرطة إلى المكان، اكتشفوا المقاول مصابًا بكسور جراء محاولته القفز من الطابق الثاني، وتم نقله على الفور لتلقي العلاج الضروري.

في إفادتهما أمام الشرطة، أكد الفنان وزوجته أن المقاول حضر إلى الشقة المستأجرة وطالب بزيادة الإيجار أو طردهما، وبعد اتصال الفنان بالشرطة، قام المقاول بالقفز .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الشقة الأهرام القانونيه اللازمة الطابق الثاني انتحار انهاء حياته دائرة قسم شرطة الأهرام مأساوي