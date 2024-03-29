افتتاح فعاليات الدورة الـ12 من معرض فيصل الرمضاني للكتاب.. صور

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمهندس فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وهند عبد الحليم، نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وقيادات وزارة الثقافة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "يُعد معرض فيصل للكتاب فرصة مثالية للجمهور للاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية، كما أنه يُتيح لهم فرصة التواصل مع الكتاب والمفكرين، والمشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية التي تُقام على هامش المعرض".

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن المعرض يصاحبه عدد من الفعاليات والورش الخاصة بالطفل، إلى جانب فعاليات وإصدارات خاصة لذوي الهمم، منها مجلة "قطر الندى"، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تصدر أيضًا بطريقة "برايل" للمكفوفين.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة ستواصل دعمها للفعاليات الثقافية المختلفة، إيمانًا منها بأهمية الثقافة في بناء المجتمع وتنميته.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر لمحافظ الجيزة، لما يقدمه من دعم لكافة الفعاليات التي تقدمها الوزارة بالمحافظة، وللقائمين على تنظيم هذا المعرض من وزارة الثقافة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وصندوق التنمية الثقافية، وإلى كل من شارك من دور نشر ومثقفين وفنانين.

ومن جانبه، عبر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن سعادته بافتتاح الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، مؤكدًا أنه يُعد نافذة سنوية لمحبي الكتاب والثقافة والفنون، مشيرًا أن المعرض هذا العام يتواكب مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، ليواصل مسيرة بناء الإنسان، وغرس قيم المواطنة، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.



وأشار محافظ الجيزة، أن المعرض أصبح يُمثل رئة ثقافية، ومتنفسًا لأهالي الجيزة، ومنطقة فيصل، ودورة بعد الأخرى يتأكد لنا الدور المهم الذى يلعبه المعرض فى بناء وعي المواطنين من أهالي المحافظة، وخاصة الفئات العمرية من الأطفال والشباب، وفي تطوير مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، من خلال القيمة التي تحملها الكتب كأحد المصادر المهمة للمعرفة، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأشاد المحافظ بالتنسيق الدائم بين وزارة الثقافة، والمحافظة، لإنجاح فعالياته وإخراجها بالصورة التي تتسق مع تطلعات مواطني المحافظة، وهو ما انعكس اليوم على التنظيم الرائع للمعرض.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "تُشارك الهيئة في هذه الدورة بأكثر من 2000 عنوان من إصدارتها في كافة فروع المعرفة، إلى جانب مشاركة مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تُقدم الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيه".

وتضمنت فعاليات الافتتاح، تفقد أجنحة العرض، وورش الأطفال، إلى جانب فقرة فنية لفرقتي "بنات وبس"، و"كورال سلام" التابعتين للمركز القومي لثقافة الطفل.

يُذكر أن الدورة الجديدة للمعرض يشارك بها عدد من دور النشر المصرية الخاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها "الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الاعلى للثقافة، أكاديمية الفنون، المركز القومي لثقافة الطفل، والمكتبات المتنقلة، التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة، والتي تُشارك للمرة الأولى بعدد من الانشطة الخاصة بها، ويُصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني، يُشارك به فرق: "كورال سلام -بالمركز القومى لثقافة الطفل-، التنورة التراثية، النيل للألات الشعبية -التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة-، الإنشاد الديني -بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية-، والأراجوز -التابع لصندوق التنمية الثقافية-"، إلى جانب عدد من الورش الفنية المقدمة للطفل بشكل يومي في التاسعة مساءً.