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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

قد تكون صورة ‏‏بطيخ‏ و‏تحتوي على النص '‏مهمر المري نسحاد دناس عزاه مجلس المركز لامى لإعلامي شائعات انتشار < انتشاربطيخ بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية حقائق < وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: غير صحیح ونشددء على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما افیها البطيخ سليمة آمنةتمامًا وخالية من أى متبقيات للمبيدات الكيماويات، ویتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية للتأكد من مطا مطابقتها لكافة المواصفات القياسية ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات منمصادرها الرسمية NAEK MO‏'‏‏


 

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