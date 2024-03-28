وزير خارجية الصين: نعتزم تعزيز التنسيق مع جامعة الدول العربية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع جامعة الدول العربية لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الزعيم الصيني مع زعماء الدول العربية بالعمل لبناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الصين والدول العربية تشهد أفضل فتراتها في التاريخ.

جاء ذلك خلال لقاء وانج مع الرئيس الجديد لمكتب تمثيل جامعة الدول العربية لدى الصين أحمد مصطفى فهمي، في بكين اليوم الخميس، حيث تعهد الجانبان بالعمل معًا لتعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وهنأ وانج، وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، فهمي بتوليه مهام منصبه الجديد في الصين.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى السنوية الـ20 لإقامة منتدى التعاون الصيني-العربي، واستضافة الصين للاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى، لافتًا إلى أنه يتعين على الجانبين استغلال هذه الفرصة لتعزيز التنسيق بينهما بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وزيادة دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

من جانبه، قال فهمي إن الجانب العربي يقدر بشدة موقف الصين العادل بشأن قضية فلسطين ودعمها القوي للدول العربية، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات بين الدول العربية والصين.