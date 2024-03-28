حالات تستحق الجمع بين أكثر من معاش.. تعرف عليها

راعى قانون المعاشات والتأمينات بعض الفئات وأعطاها الحق في الجمع بين المعاشات ولكن بشروط محددة نصت عليها مواد القانون،.

فرغم نص المادة 264 من القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، على إنه إذا توفرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش مـن الهيئـة أو مـن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكـون أولويـة الاسـتحقاق وفقًا للعاش المستحق عن النفس، أو المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، أو المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة، أو المعاش المستحق عن الابن أو الابنة، أو المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت؛ وكانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق أيًا كانت قيمته، وإذا كان المعـاش الأحدث قيمته أكبر فيربط له من المعاش الأحدث معاشًا بمقدار الفرق بين المعاشين؛ وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذي الأولوية الأدنى أُدى إليه الفرق.

الفئات المستثناة

إلا أن المادة 265 من القانون، نصت على أنه يستثنى من قاعدة حظر الجمع بين المعاشات المشار إليها بالمادة (264 ) اللائحة، فيحق للأرملة أن تجمع بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المـستحق عـن الزوج بدون حدود، كما يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المـستحق عـن الزوجة بدون حدود؛ ويجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود، كما يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.

ويجمع المستحقون فى غير الحالات الواردة فى البنود أرقام (1،2،3،4) من هذه المادة بين المعاشات المستحقة فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة، من القانون (24 ) ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيـب المنصوص عليه بالمادة (264 ) من هذه اللائحة.

القواعد

ونصت المادة 266 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها فى المادة مـن هـذه (264) اللائحة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وعند كل تغيير يطرأ علـى قيم المعاشات المستحقة نتيجة إعادة توزيع المعاش بين المستحقين فى معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى، وتعديل النصيب المستحق نتيجة قطع معاش أحد المستحقين فى معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى، واستحقاق معاش ذو أولوية أعلى بعد تاريخ استحقاق المعاش ذو الأولوية الأدنى.

حدود الجمع بين المعاشات

كما راعت المادة 267 من قانون 148 لسنة 2019، فى تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أن تطبق حدود الجمع بين المعاشات على أسـاس الأنصبة المـستحقة ولـيس الأنصبة المنصرفة، وأن تطبق حدود الجمع بين المعاشات على جميـع المـستحقين مـن ذات الفئـة فى وقت واحد؛ وتطبق حدود الجمع بين المعاشات على فئات المستحقين بالترتيب (فئة الإخوة والأخوات، وفئة الوالدين، وفئة الأولاد)، وإذا ترتب على تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عدم استحقاق فئة الأولاد يـتم بحث شروط استحقاق المعاش لفئة الإخوة والأخوات.

