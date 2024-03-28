كسوف الشمس 2024.. التهاب قرنية العين أبرز مخاطره..مختصون: يسبب ظلام دامس فى الكوكب فترة الشمس على القمر

تتعاظم مخاطر كسوف الشمس ما بين ظلام دامس واعتلال الشبكية الشمسي والتهاب القرنية وإعتام عدسة العين، تلك هى نتائجه يوم الإثنين القادم 8 أبريل 2024 سيحدث كسوف كلي للشمس وسيمر مسار الكسوف عبر أمريكا الشمالية، بدءًا من المكسيك ووصولًا إلى كندا، وسوف يسبب ظلام دامس فى الكوكب فترة التعامد ويعتبر الكسوف الاول فى 2024 كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، مما يحجب ضوء الشمس عن جزء من الأرض.

مخاطر وأضرار كسوف الشمس

قال الدكتور محمد عمر يوسف أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس لـ " البوابة نيوز ": الوقاية خيرا من العلاج ومحذرا من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء كسوفها دون حماية مناسبة يمكن أن يؤدي إلى أضرار خطيرة للعين، من أهمها:اعتلال الشبكية الشمسي وهو تلف دائم للخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين، مما قد يؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية أو العمى الجزئي، والتهاب القرنية وهو التهاب في الطبقة الخارجية الشفافة من مقدمة العين، مما قد يسبب ألمًا واحمرارًا وعدم وضوح الرؤية وإعتام عدسة العين وهو تغيم عدسة العين الطبيعية، مما قد يؤدي إلى ضبابية الرؤية.

وأضاف: لحماية نفسك من أضرار كسوف الشمس، يجب عليك: ارتداء نظارات كسوف خاصة وتأكد من أن النظارات معتمدة من معهد معايير السلامة والصحة المهنية (NIOSH) أو المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).او استخدام مُرشح شمسي خاص مع تلسكوب أو مناظير لرؤية الكسوف بشكل آمن وعدم النظر مباشرة إلى الشمس: حتى مع ارتداء نظارات كسوف أو استخدام مُرشح شمسي، لا ينصح بالنظر مباشرة إلى الشمس لفترات طويلة.

نصائح لمشاهدة كسوف الشمس

ونصح أن الأطفال أكثر عرضة لأضرار كسوف الشمس من البالغين، لذلك يجب الحرص على مراقبة الأطفال ومنعهم من النظر مباشرة إلى الشمس ويجب ارتداء نظارات كسوف خاصة لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة واستخدام تلسكوب أو مناظير لرؤية الكسوف بشكل أفضل والبحث عن مكان آمن لمشاهدة الكسوف، بعيدًا عن حركة المرور.

أنواع كسوف الشمس:

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المركز القومى للبحوث لفلكية لـ"البوابة نيوز " محذرا:لكى يحدث كسوف الشمس يجب ان يكون القمر في طور المحاق (القمر الجديد(وأن تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا وأن يكون القمر على مسافة قريبة من الأرض والكسوف القادم له مخاطرلذلك لا ينصح بالنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، حتى مع ارتداء نظارات الكسوف، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم في العين، لا ينصح باستخدام نظارات الشمس العادية لمشاهدة كسوف الشمس، لأنها لا توفر حماية كافية من أشعة الشمس الضارة،وأنواع كسوف الشمس:كسوف كلي يحجب القمر قرص الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى ظلام دامس في المنطقة التي يمر بها ظل القمر، سيمر مسار الكسوف عبر أمريكا الشمالية، بدءًا من المكسيك ووصولًا إلى كندا، كسوف جزئي يحجب القمر جزءًا من قرص الشمس فقط، كسوف حلقي يمر القمر أمام الشمس، لكنه لا يحجبها بالكامل، مما يؤدي إلى ظهور حلقة من الضوء حول القمر.