الليلة.. انطلاق بطولة الجمهورية للميني فوتبول للناشئات تحت 15 سنة

يشهد ملعب الإتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" بنادي إيرو سبورت ،في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم انطلاق بطولة قطاعات الجمهورية للناشئات تحت 15 سنة قطاع القاهرة ووسط الدلتا والقناة ، حيث يلعب فريقي أكاديمية بلاك وولف وأكاديمية ستار VIB ليواصل قطار الميني فوتبول نجاحه وإنطلاقه من محطة إلى محطة للعام الرابع على التوالي بقيادة مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان، ويواصل الاتحاد نجاحاته محليا ودوليا.

ويحضر اللقاء فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للميني فوتبول ، و محمد نصر المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة والمهندس جمال شعبان المدير التنفيذي لنادي ايرو سبورت.

وتقام في نفس التوقيت في مدينة بورفؤاد مباراة فريقي أكاديمية كامب نو مع نادي جزيرة الورد المنصورة بحضور محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد الميني فوتبول .

وأعرب أحمد سمير رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول عن سعادته بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في أربع سنوات قائلا :" سعيد بتحقيق حلمي ببناء منظومه قوية ، والتي كانت سببا في عودتي إلي وطني الحبيب مصر بعد غياب ما يقرب من عشرين عاما كأحد طيور مصر المهاجرة العائد إلي أرض الوطن ، والحمد الله علي ما تحقق من إنجازات محلية ودولية بالفوز بكأس الأمم الإفريقية بنيجيريا والفوز بالمركز الرابع لمنتخب مصر الأول للسيدات في كأس العالم بأوكرانيا ، وكذلك الفوز بالمركز الرابع لمنتخب مصر للشباب تحت 23 سنة في كأس العالم بأوكرانيا والوصول لثمن النهائي بكأس العالم رجال بالإمارات، والفوز بالبطولة العربية للمنتخبات متربعين على عرش أفريقيا والعرب وبطولات محلية لثلاث مواسم متتالية بنجاح كبير من دوري رجال وسيدات وكأس مصر وبطولات جمهورية ناشئين تحت 15 ،17 سنة ومهرجانات براعم تحت 13،11،9 سنة ودورات تدريبية دولية ومحلية لتخريج الحكام والمدربين والمراقبين والإداريين من أبناء المنظومة.

