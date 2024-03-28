ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قرارات عاجلة من محافظ القليوبية بعد اصطدام تريلا بسور نفق الحدادين

نفق الحدادين
نفق الحدادين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية"، الزراعي بمحافظة القليوبية، اصطدام شديد تريلا باسور الحديد لنفق الحدادين بمدينة طوخ، والذي أسفر عن كسر بالسور الحديدي للنفق، ولم يحدث أي إصابات.

من جانبه، تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ اليوم الخميس، موقع الحادث المروري.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وسرعة إصلاح السور الحديدي للنفق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المارة والسيارات على الطريق.

كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على الطريق الزراعي لضبط المخالفات والحد من الحوادث المرورية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث المرورية.

اصطدام تريلا

IMG-20240328-WA0010
IMG-20240328-WA0010
IMG-20240328-WA0008
IMG-20240328-WA0008
IMG-20240328-WA0009
IMG-20240328-WA0009
IMG-20240328-WA0007
IMG-20240328-WA0007
IMG-20240328-WA0005
IMG-20240328-WA0005
IMG-20240328-WA0006
IMG-20240328-WA0006
IMG-20240328-WA0002
IMG-20240328-WA0002
IMG-20240328-WA0004
IMG-20240328-WA0004
الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مدينة طوخ