قرارات عاجلة من محافظ القليوبية بعد اصطدام تريلا بسور نفق الحدادين

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية"، الزراعي بمحافظة القليوبية، اصطدام شديد تريلا باسور الحديد لنفق الحدادين بمدينة طوخ، والذي أسفر عن كسر بالسور الحديدي للنفق، ولم يحدث أي إصابات.

من جانبه، تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ اليوم الخميس، موقع الحادث المروري.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وسرعة إصلاح السور الحديدي للنفق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المارة والسيارات على الطريق.

كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على الطريق الزراعي لضبط المخالفات والحد من الحوادث المرورية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث المرورية.

اصطدام تريلا

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