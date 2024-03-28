قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وتضم فى عضويتها مديرى مديريات الإسكان ، والزراعة ، والصحة ، ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وأساتذة من كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وممثل عن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .



وأشار المحافظ إلى أن مجموعة العمل ستتولى دراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية التى تم وضعها من قبل جهاز التنسيق الحضاري على أن تعمل على بلورة هوية المحافظة البصرية، وتوضيح العلاقات المتداخلة بين الهوية الثقافية، والهوية البصرية، والهوية البصرية العمرانية، وصولًا إلى استخلاص اشتراطات هوية بصرية تتناسب مع الطبيعة الثقافية والعمرانية الخاصة بمحافظة القاهرة، وتحديد آليات تنفيذ لذلك .