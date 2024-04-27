رياح وأمطار رعدية ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الأحد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23 درجة .