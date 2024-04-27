السيسي: نحرص على تلقي طلبة الأكاديمية العسكرية أفضل أنواع التدريب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية لطلبة الكليات العسكرية.

وأجرى الرئيس السيسي، اليوم السبت، جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس خلال الجولة مبني قيادة الأكاديمية، كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الاكاديمية وكذلك مبني إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبني محاكاة الرماية فضلا عن مباني الشئون الإدارية

وناقش الرئيس، الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لأرائهم كما أثني على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفائتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلي المتطلبات الفنية والشخصية التى يتواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.



