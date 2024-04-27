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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

65 مليون دولار حصيلة "Civil War" في أسبوعين

Civil War
Civil War
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يواصل فيلم الأكشن والحروب “Civil War” من بطولة النجمة كريستن دانست، سيطرته على شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

وبلغت حصيلة “Civil War” الإجمالية 65 مليون دولار، جمع منهم 50 مليون دولار و15 مليونا في السوق الأجنبية، وفق موقع بوكس أوفيس موجو.

وصعد فيلم الإثارة “Abigail” إلى المركز الثاني بشباك التذاكر الأمريكي هذا الأسبوع، بإجمالي إيرادات بلغت 18 مليون دولار عالميًا، فيما هبط فيلم الخيال العلمي “Godzilla x Kong: The New Empire” للمركز الثالث بإجمالي 489 مليون دولار عالميًا.

وتدور أحداث “Civil War” في إطار من الحركة والجريمة، حيث يسافر فريق من الصحفيين عبر الولايات المتحدة الأمريكية حين تصبح على وشك حرب أهلية مميتة بين مواطنيها.

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