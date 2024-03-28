متحدث الوزراء: خفض أسعار 70% من السلع الأساسية بدءًا من اليوم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لديه العديد من الباحثين الذين يتابعون أسعار السلع فى الأسواق، موضحا أن مجلس الوزراء لديه فرق خاصة للمتابعة منذ الإعلان عن تحديد السلع الاستراتيجية منذ أسابيع.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدي البلد”، اليوم الخميس، أن هناك لجان تابعة لوزارة التموين على مستوى كل محافظة لمتابعة الأسعار أيضا، بخلاف اللجنة العليا بوزارة التموين في القاهرة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تلك الفرق ستقوم بدءًا من اليوم بعرض تقارير على رئيس الوزراء حول التزام المحال والشركات بخفض أسعار السلع والعمل على تنفيذ كافة القرارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصانع.

كما لفت إلى أن أغلب السلع الأساسية سيتم خفض سعرها، والتي تمثل 70% من حجم السوق؛ إذ حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كبار مصنعي السكر والحبوب والأرز والقمح والطحين والمكرونة والألبان واللحوم والزيوت.