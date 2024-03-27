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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط ربة منزل اعتدت جنسيا على طفل ونشرت جريمتها عبر التيك توك

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل، بعد اتهامها بارتكاب جريمة هتك عرض طفل، إذ تم توثيق الحادثة عبر تصويرها في فيديو ونشرها عبر تطبيق التيك توك، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد المتابعين لها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغًا من والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تتهم فيه جارتها بتصوير اعتداء جنسي علي ابنها ونشر الفيديو عبر تطبيق التيك توك، تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى الجهات المختصة.

وفي التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بهدف زيادة عدد المتابعين لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة بشكل مباشر.
 

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