أحمى طفلك من "الحول".. العين الكسولة تعرف على أعراضها والعلاج

يعاني بعض الأطفال من ظاهرة تتعرض لها العين وهو اضطراب في البصر لدى الأطفال، والرؤية أو البصر هو أهم حاسة الصحة العامة التي تحتاج إلى الاهتمام.

وهناك اضطراب في التطور الطبيعي للرؤية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، فإنها حالة منتشرة تسمى بالحول أو العين الكسولة، فإذا أهملت دون علاج، قد تضعف عين الطفل في تطوير الرؤية الطبيعية، وقد يؤدي هذا إلى ضعف البصر المزمن أو يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية في المستقبل القريب.

ووفقا للتقرير المنشور في موقع healthshots سنتعرف على أعراض وأسباب كسل العين عند الأطفال.

العين الكسولة، والمعروفة طبيا باسم الحول، هي حالة تأثر في الرؤية وتظهر في مرحلة الطفولة وتؤثر على الرؤية في عين واحدة، فيميل الدماغ في الرؤية إلى زاوية عين واحدة على الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض وضوح الرؤية في العين المصابة.

وهو السبب الأكثر انتشارا لفقدان البصر عند الأطفال، وفقا لبحث تم نشره عام 2022 في مجلة Frontiers in Pediatrics.

والسبب في كسل العين

إن الحول ظاهرة نسبية عند الأطفال لأنها غالبا ما تظهر وتتطور خلال مرحلة الطفولة المبكرة عندما يكون الجهاز البصري لا يزال في مراحل النمو والنضج.

وهناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في تطور كسل العين عند الأطفال:

- عيون منحرفة

عندما تكون عينا الطفل منحرفتين، مما يعني أنهما لا تشيران إلى نفس الاتجاه، فقد يتلقى الدماغ معلومات بصرية متضاربة من كل عين. ردًا على ذلك، قد يقوم دماغ الطفل بقمع أو تجاهل المدخلات من عين واحدة، مما يؤدي إلى الغمش في العين الأضعف.

- الأخطاء الانكسارية

يمكن أن تؤدي الاختلافات الكبيرة في الأخطاء الانكسارية مثل قصر النظر أو طول النظر بين العينين إلى رؤية ضبابية أو مشوهة في عين واحدة. إذا تركت دون تصحيح، قد يفضل الدماغ العين ذات الرؤية الأكثر وضوحًا، مما يؤدي إلى الحول في العين الأقل تركيزًا.

- أمراض العين

بعض حالات العين مثل إعتام عدسة العين، أو انخفاض الجفن أو غيرها من التشوهات الهيكلية للعين يمكن أن تتداخل مع التطور البصري الطبيعي وتساهم في كسل العين.

- العوامل الوراثية

يقول الدكتور ماجيتي إن العيون الكسولة قد تكون متوارثة في بعض الأحيان في العائلات، مما يشير إلى الاستعداد الوراثي لهذه الحالة. قد يكون الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي من الحول أو حالات العين ذات الصلة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالحالة بأنفسهم.



لا يوجد علاقه بين نقص فيتامين معين والعين الكسولة، لأنه عادة ما يحدث بسبب عوامل مثل العيون المنحرفة أو أمراض العين التي تؤخر الرؤية الواضحة. ويجب اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالمواد المغذية ضروري لصحة العين ونموها بشكل عام.

قد تشمل الأعراض الشائعة للعين الكسولة عند الأطفال ما يلي:

-انخفاض الرؤية في عين واحدة

-صعوبة في التركيز أو الحفاظ على الانتباه البصري

-أحول العينين

-اختلال ملحوظ في العيون.

ومع ذلك، فإن بعض الأطفال الذين يعانون من كسل العين قد لا تظهر عليهم أي علامات

ويجب أن يبدأ علاج العين الكسولة عند الأطفال في أسرع وقت، وينبغي علاجها في الوقت المناسب، حيث قد يعاني الأطفال من مشاكل صحية في مرحلة البلوغ. البالغين الذين أصيبوا بالعين الكسولة في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقا لدراسة أجريت في مارس 2024 ونشرت في مجلة eClinicalMedicine.

ويشمل العلاج في تصحيح الابصار والمشكلات الأساسية التي تساهم في علاج الحالة عده خطوات منها:

وصف النظارات أو العدسات اللاصقة لتصحيح الأخطاء الانكسارية

تصحيح العين القوية لتشجيع العين الأضعف على العمل بجدية أكبر وتطوير رؤية أفضل

استخدام قطرات العين لطمس الرؤية في العين القوية بشكل مؤقت

علاج الرؤية لتحسين التنسيق بين العين ومهارات المعالجة البصرية.

في بعض الحالات، يمكن إجراء عملية جراحية لتصحيح العيون المنحرفة أو غيرها من التشوهات الهيكلية.

