تعليم القاهرة تناقش استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

اجتمعت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وداليا عباس مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، اليوم السبت مع رؤساء أقسام شئون الطلبة والإمتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة بالادارات التعليمية استعدادا لامتحانات الشهادة الاعدادية

ووجهت مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بضرورة التنبيه على مراجعة اوراق الطلبة الأوائل بعناية حتى يحصل كل منهم على تقديره الذى يستحقه، وإنجاز أعمال تقدير الدرجات كل يوم وإبلاغ المديرية بما تم .

كما شددت على رفع النتائج فى المواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني لشئون الطلبة والإمتحانات بالمديرية لاعتماد اللواء محافظ القاهرة.

والتنبيه على ارسال أوراق الأوائل بمجرد الانتهاء من أعمال الرصد واعتماد الموجهين الأوائل كل مادة على حدة وإرسالها فى مظاريف مغلقة إلى إدارة شئون الطلبة والإمتحانات للمراجعة النهائية من الموجهين العموم بالمديرية.

وأشارت الى توحيد النماذج الصادرة من أقسام شئون الطلبة والامتحانات على مستوى المديرية والتى يتم طبعها الآن من على الموقع الإلكتروني لإدارة شئون الطلبة والامتحانات على الورق المؤمن، وعدم التوقيع على البيانات الموجهة للسفر إلى الخارج

( الا لمن هم لهم صحة التوقيع للخارج ).

كما نبهت على عدم استخراج طلبات إلحاق من الإدارات والتوجيه إلى المديرية بناء على تعليمات الوزارة طبقاً للقرار الوزاري ٢٨٤ لسنة ٢٠١٤ ، مع مناقشة إجراءات إلحاق الوافدين والعائدين ( الجنسيات التى لها حق القيد بالمدارس الحكومية)، وأن يتم إصدار البيانات ( نجاح ، قيد ، تدرج ...) عن طريق إدارة شئون الطلبة والامتحانات.