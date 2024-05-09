مواصلة العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية واستمرار غلق المعابر من الجانب الفلسطيني.. مراسلنا يوضح

قال مصطفى عبدالفتاح موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية مازالت مستمرة في المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية.



وأضاف "عبدالفتاح"، في رسالة على الهواء، مع الإعلامي تامر حنفي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال قصف وهاجم العديد من الأحياء السكنية الواقعة في شرق رفح الفلسطينية الذي يضم 6 أحياء سكنية، كما طالت عمليات القصف منطقة شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية".



وتابع: "اليوم شهد بعض الهجمات على فترات متباعدة من قبل قوات الاحتلال سُمعت من أمام منفذ رفح البري من الجانب المصري".



وواصل: "مع دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرتها التامة على معبري كرم أبو سالم ورفح، أغلقت قوات الاحتلال المعابر من الجانب الفلسطيني تماما وبعد الانتشار العسكري، وهو ما ساعد على منع دخول المساعدات التي كانت تحرص الدولة المصرية على تقديمها منذ بدء الأزمة، وإن كانت مصر تحرص حتى اللحظة على تجهيز وتقديم المساعدات، وهناك مئات الشاحنات التي تصطف بالقرب من معبر كرم أبو سالم بانتظار الإذن لها بالدخول في إجراءات التدقيق التي تتخذها سلطات الاحتلال".

