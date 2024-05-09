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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

ميلاد ووفاة قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت.. أهم أحداث 9 مايو

الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت
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1876 - افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.

1927 - نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.

1945- انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

1950- الشيخ محمد رفعت (من مواليد القاهرة في 9 مايو 1882 - 9 مايو 1950) قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، يلقبه محبوه «بقيثارة السماء»، وهو من افتتح بث الإذاعة المصرية سنة 1934م

1955 - ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي / الناتو.

1978 - منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو المحتجز لديها منذ أن خطفته في 16 مارس.

1994 - الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

2004 - الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.

2015- محكمة مصرية تصدر حكم بالسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.

2016 - فيرنر فايمان يستقيل من منصب مستشار النمسا وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

2018 - وفاة أكثر من 45 شخص وإصابة المئات بسبب فيضان ضرب مقاطعة ناكورو في كينيا.

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