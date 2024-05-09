مساء اليوم.. نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة "خلصت خلاص"

أعلنت النجمة نيكول سابا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "خلصت خلاص"، حيث روجت لها بصورة صيفية رشيقة بلوك جديد وبوستر للأغنية الجديدة، على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت نيكول سابا إنها سوف تطرح مساء اليوم، أحدث أغانيها خلال موسم الصيف في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر جميع المنصات.

أغنية "خلصت خلاص" من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

ويشار إلى أن النجمة نيكول سابا تحيي مساء اليوم أيضا حفلا جماهيريا ضخما، ضمن حفلات موسم الربيع بأحد أندية المعادي الشهيرة، ومن المقرر أن تحتفل بأغنيتها خلال الحفل الجديد.