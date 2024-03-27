جيروزاليم بوست: لا مؤشرات على أن إسرائيل تستطيع استعادة المحتجزين بغزة

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ، استنادًا إلى مصادر في الجيش الإسرائيلي، أنه لا توجد مؤشرات على قدرة إسرائيل على إنقاذ المزيد من المحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت أنه لا يوجد شيء يشير إلى أن الجيش سيكون قادرًا على "قتل المزيد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

وأشارت المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى أنه لا يزال من الممكن بسهولة على حركة حماس العودة إلى المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي سابقًا.

وزعمت القوات الإسرائيلية أنها نجحت في اغتيال مروان عيسى، نائب القائد العام لكتائب القسام، بضربة جوية في قطاع غزة.