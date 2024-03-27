«كنت بأدبهم».. التحقيق مع مدرس رياضيات تعدى بالضرب على طالبين

فتحت جهات التحقيق بالجيزة التحقيقات، مع مدرس مادة رياضيات، متهم بالتعدي على طفلين «تلميذ وتلميذة» داخل المدرسة التي يعمل بها، بدائرة الهرم غرب محافظة الجيزة.

وأمام جهات التحقيق.. اعترف المدرس بتعديه وضربه للتلميذين قائلاً: «كنت بأدبهم».

واستعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية للتلميذين، وطلبت تقرير الحالة الصحية لهما، ومعرفة ما بهما من إصابات.



البداية.. بتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغين من أولياء أمور طفلين "تلميذ 11 سنة مصاب بكدمة، تلميذة 10 سنوات بها سحجات" بتضررهما من "عبدالله" معلم مادة الرياضيات بمدرسة كائنة بدائرة القسم، لتعديه بالضرب على أبنائهما والتسبب في إصابتهما.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديب التلاميذ.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.